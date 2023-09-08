Новосибирцы пожаловались на давку в новом троллейбусе 29. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новосибирска пожаловались на давки в новом троллейбусе № 29. По их словам, транспорт не справляется с пассажиропотоком. Горожане недовольны изменениями и просят вернуть маршрут 29 автобуса.

– Невозможно уехать из дома и вернуться! Новомодный троллейбус 29 не справляет с пассажирским потоком, постоянно глохнет и ломается! Высаживает людей, и дети идут пешком оттуда, где заглох этот транспорт! Лично мой ребенок 02.09 имел неосторожность ехать со школы на этом троллейбусе, который просто заглох в начале Бронной! И ребенок под дождем шел еще 4 остановки пешком! – написала жительница Новосибирска в группе «Просторный жилмассив•Новосибирск•события•люди» во «ВКонтакте».

Также в группе опубликовали фото, на которое попала сильнейшая давка в 29 троллейбусе. Под постом множество недовольных комментариев горожан:

– Ни уехать, ни приехать невозможно! Огромная просьба, верните на старый маршрут 29 автобус! Пускай троллейбус будет в усиление, прекрасно, что он появился, потому что для бюджетников не было ни одного транспорта на маршруте. В троллейбусе ещё очень мало стоячих мест, узкие проходы, внутри душно, мамочки с колясками теперь вообще туда попасть не могут, вечером огромное количество учеников заходит на Северо-Чемском и Комсомольской! Верните, пожалуйста, обратно 29 автобус! – умоляют горожане.

Новосибирцы недовольны ситуацией. Фото: скриншот // «Просторный жилмассив•Новосибирск•события•люди» во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что новый троллейбусный маршрут перевозит почти 11 тысяч горожан ежедневно.

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