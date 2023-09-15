Потягивался и зевал: в Новосибирском зоопарке пума Мичиган навел красоту перед камерой

В Новосибирском зоопарке пума Мичиган навел красоту перед камерой. Фото: стоп-кадр.
Блогер Анна Новикова сняла на видео пуму Мичигана. Он растянулся под лучиками осеннего солнца и на камеру навел красоту.
Мичиган потягивался и сонно зевал. А еще хищник тщательно умылся, приведя шёрстку в порядок.
– Какой красавец, – восхитилась им Анна Новикова.
Теплой осенью обитатели зоопарка проводят досуг по-разному. Кто-то красуется перед камерой, как Мичиган. А кто-то играется в бассейне: например, как медвежата Белка и Стрелка. Они облюбовали для водных развлечений пробку.
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