У белых медвежат в Новосибирском зоопарке появилась новая игрушка. Фото: Анна Новикова.
Белые медведи в Новосибирском зоопарке развлекаются как могут. Они ныряют в бассейн и плещутся там с игрушками. Правда, пластиковая канистра и шары им поднадоели. И косолапые вспомнили про пластиковую пробку.
Они бросают ее в воду и ныряют за ней. Пробка не тонет – и из нее получается отличный поплавок. В общем, медвежата развлекают себя как могут в теплые осенние деньки.
Напомним, девочки, Белка и Стрелка, появились на свет у мамы Герды в декабре 2022 года. Имена белоснежным малышкам выбрали в июне 2023 года.
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