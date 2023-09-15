В Новосибирске в вагоне метро на станции «Октябрьская» стало плохо девушке

Девушке стало плохо в вагоне метро. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 15 сентября на станции метро «Октябрьская» в Новосибирске в вагоне стало плохо девушке, из-за чего она рухнула на пол.

— Стало плохо женщине, она упала. Пассажиры по громкой связи связались с машинистом, он выяснил, в каком вагоне она находится. На место вызвали скорую помощь, — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Напомним, 13 сентября в новосибирском метро на станции «Заельцовская» на пути упала 19-летняя девушка, которой поплохело. Она получила травму головы, ее увезли в больницу на «скорой».

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