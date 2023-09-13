«Стало плохо»: девушка упала на пути на станции метро «Заельцовская» в Новосибирске

В Новосибирске на станции метро «Заельцовская» стало плохо 19-летней девушке.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на станции метро «Заельцовская» стало плохо 19-летней девушке. Она стояла на перроне, а потом внезапно рухнула на пути. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел во вторник вечером, 12 сентября. Как уточнили в полиции, сибирячка упала и получила травму головы.
− Производилось снятие напряжения с контактного рельса, на место прибыли сотрудники полиции. Совместно с работниками метро они переместили пострадавшую на перрон, − рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по НСО.
Девушку забрали на скорой и отвезли в больницу. На данный момент о ее состоянии ничего не известно.
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