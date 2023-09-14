Появились фото с места смертельного ДТП с мотоциклом и автобусом под Новосибирском

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с мотоциклом и автобусом под Новосибирском. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с мотоциклом и автобусом под Новосибирском. Напомним, авария случилась вечером 14 сентября, в ДТП погиб мужчина.

Погибшему мотоциклисту было 28-лет. Фото: Госавтоинспекция по НСО

— Около 20: 05 36-летний водитель автобуса НефАЗ, не являющимся маршрутным транспортным средством, ехал со стороны микрорайона Пашино, поворачивая налево на Северный обход, столкнулся со встречным мотоциклом «Хонда», которым управлял 28-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

На месте работает экипаж ДПС. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Водитель мотоцикла получил смертельные травмы. В автобусе в момент аварии находился только водитель.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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