В Новосибирской области столкнулись мотоцикл и автобус: погиб мужчина

В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Фото: Людмила Ожанская
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла на Северном объезде, недалеко от Пашинского шоссе вечером в четверг, 14 сентября.
— Судя по всему, столкнулись мотоцикл и автобус. Есть погибший, мужчина, — рассказала КП-Новосибирск читательница — водитель такси Людмила Ожанская.
На Северном объезде столкнулись автобус и мотоцикл. Фото: Людмила Ожанская
Судя по жутким кадрам, сделанным на месте аварии, погибший оказался под колесами автобуса. На месте произошедшего уже работает экипаж ГИБДД.
В областной Госавтоинспекции КП-Новосибирск пояснили, что информация по данному факту уточняется.
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