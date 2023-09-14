В Новосибирской области столкнулись мотоцикл и автобус: погиб мужчина

В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Фото: Людмила Ожанская

В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла на Северном объезде, недалеко от Пашинского шоссе вечером в четверг, 14 сентября.

— Судя по всему, столкнулись мотоцикл и автобус. Есть погибший, мужчина, — рассказала КП-Новосибирск читательница — водитель такси Людмила Ожанская.

На Северном объезде столкнулись автобус и мотоцикл. Фото: Людмила Ожанская

Судя по жутким кадрам, сделанным на месте аварии, погибший оказался под колесами автобуса. На месте произошедшего уже работает экипаж ГИБДД.

В областной Госавтоинспекции КП-Новосибирск пояснили, что информация по данному факту уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber