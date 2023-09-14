В Новосибирске завершились поиски подростка в штанах с зелеными лампасами

Мальчика искали волонтеры и сотрудники полиции. Фото: ЛизаАлерт НСО

Поиски 15-летнего подростка в штанах с зелеными лампасами завершились в Новосибирске. Школьника нашли живым, сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Напомним, подросток пропал 8 сентября. Он ушел на прогулку, но домой в тот день не вернулся.

Мальчика искали волонтеры и сотрудники полиции. Где он находился несколько дней – не уточняется.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Кировском районе Новосибирска ищут 28-летнего Константина Владимировича Татаринова. О его местонахождении неизвестно с 12 сентября.

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