В Новосибирске ищут жестикулирующего руками молодого человека. Фото: ПСО «ЛизаАлерт НСО»

В Кировском районе Новосибирска ищут 28-летнего Константина Владимировича Татаринова. О его местонахождении неизвестно с 12 сентября.

- Молодой человек плотного телосложения, рост 180 см. Глаза зеленые, волосы рыжие, короткая стрижка. Был одет в серую толстовку с капюшоном, темно-серые брюки и серые кроссовки. Особые приметы: активно жестикулирует руками, - сообщается в ориентировке ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Константин Владимирович или вы видели его на улице, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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