В Новосибирске продлили домашний арест бизнесмену за гибель мальчика на стройке. Фото: Управление судебного департамента.

В Новосибирске продлили меру пресечения бизнесмену, обвиняемому в гибели 15-летнего подростка на стройке. Об этом сообщили в Центральном районном суде.

– Срок нахождения под домашним арестом продлен до 14 ноября 2023 года, – говорится в сообщении суда.

Напомним, 15-летний мальчик работал промышленным альпинистом и сорвался с высоты. В связи с чем, предпринимателя обвиняют в нарушении правил безопасности работ, повлекшем по неосторожности смерть мальчика.

Ранее следствие ходатайствовало о том, чтобы бизнесмена отправили в СИЗО. Но суд это требование не удовлетворил.

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