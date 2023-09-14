В Новосибирске продлили домашний арест бизнесмену за гибель мальчика на стройке. Фото: Управление судебного департамента.
В Новосибирске продлили меру пресечения бизнесмену, обвиняемому в гибели 15-летнего подростка на стройке. Об этом сообщили в Центральном районном суде.
– Срок нахождения под домашним арестом продлен до 14 ноября 2023 года, – говорится в сообщении суда.
Напомним, 15-летний мальчик работал промышленным альпинистом и сорвался с высоты. В связи с чем, предпринимателя обвиняют в нарушении правил безопасности работ, повлекшем по неосторожности смерть мальчика.
Ранее следствие ходатайствовало о том, чтобы бизнесмена отправили в СИЗО. Но суд это требование не удовлетворил.
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