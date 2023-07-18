В Новосибирске задержали бизнесмена, подозреваемого в гибели школьника на стройке. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирске задержан 42-летний подозреваемый в гибели школьника на стройке в Заельцовском районе города. Мальчик, который работал там промышленным альпинистом, сорвался с высоты и погиб. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что промышленный альпинист и подозреваемый заключили субподрядный договор о выполнении услуг при строительстве многоэтажного здания расположенном на ул. Красный проспект Заельцовского района. Индивидуальный предприниматель допустил к выполнению работ двух несовершеннолетних детей 47-летнего промышленного альпиниста, – говорится в сообщении СК.

В ведомстве напомнили, что днем подростки находились с внешней стороны здания. Там они обрабатывали швы. Во время работ часть кирпичной стены обрушилась. Это привело к обрыву тросов, на которых были закреплены потерпевшие.

– 15-летний подросток получил травмы, от которых скончался на месте ЧП, а 17-летний потерпевшего госпитализировали в больницу с различными травмами. Там ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь, – добавили в Следкоме.

Подозреваемого в трагедии задержали. Ему в ближайшее время изберут меру пресечения.

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