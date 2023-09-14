Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 27-летнего спортсмена в Новосибирске

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался убийством 27-летнего спортсмена в Новосибирске. Фото: предоставлены вдовой потерпевшего

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался убийством 27-летнего спортсмена клуба «Первомаец» Владислава Рухли в Новосибирске. Сильно избитого парня подбросили к травмпункту, позже он скончался.

Напомним, трагедия произошла днем 10 августа в Первомайском районе. Врачи два дня боролись за жизнь Владислава, но спасти его не удалось.

Недавно суд арестовал главного подозреваемого в совершении преступления – 24-летнего молодого человека. Ему вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Однако мать погибшего уверена, что к избиению сына причастны и другие лица.

− Мать погибшего не согласна с квалификацией совершенного преступления и уверена в том, что к избиению ее сына причастны и другие лица, однако следствие не принимает во внимание ее доводы, должных мер к установлению всех обстоятельств произошедшего не принимает, − говорится в группе «Информационного центра СК России».

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу и результатах расследования.

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