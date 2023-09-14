Новосибирца, устроившего стрельбу из автомата, отправили под домашний арест

Новосибирца, устроившего стрельбу из автомата в Новосибирске, отправили под домашний арест. Фото: ГУ МВД России по НСО

Мужчину, который устроил стрельбу из автомата на улице Депутатской в Новосибирске, отправили под домашний арест. При этом задержанным может быть местный бизнесмен.

Станислава Штокберга обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

− В отношении Штокберга С.И. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть до 12 ноября 2023 года, − сообщили на сайте Железнодорожного районного суда.

Постановление еще не вступило в законную силу.

Примечательно, что полный тезка задержанного − Штокберг Станислав Игоревич, это местный бизнесмен. Он является гендиректором ООО «ТВК Групп». Неизвестно, он ли устроил стрельбу во время уличного конфликта.

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