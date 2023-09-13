В Новосибирске задержали мужчину, устроившего стрельбу из автомата на улице

Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из автомата на улице Депутатской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из автомата на улице Депутатской в Новосибирске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 11 сентября. Заявление в полицию написал 39-летний житель Октябрьского района. Он рассказал, что стал свидетелем неприятной ситуации. На его глазах неизвестный мужчина проявлял агрессию в отношении девушки, на руках у которой был маленький ребенок.

Сибиряк заступился за девушку, что не понравилось ее спутнику. Между мужчинами завязалась потасовка. Спустя некоторое время один из участников конфликта достал из машины оружие и выстрелил в сторону оппонента. К тому моменту потерпевший успел сесть в свое авто и уехать.

По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. Они изъяли три гильзы с места происшествия.

Вскоре задержали самого подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 37-летний житель Железнодорожного района.

− Полицейские обнаружили и изъяли в автомобиле задержанного охолощенное, светозвуковое автоматическое оружие. В настоящее время оно направлено на экспертизу, − отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Решается вопрос об избрании новосибирцу меры пресечения.

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