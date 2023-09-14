Водитель был пьян: в ГИБДД раскрыли подробности смертельного наезда на женщину в селе под Новосибирском

Водитель, насмерть сбивший женщину в селе под Новосибирском, был пьян. Фото: стоп-кадр.

Раскрыты подробности смертельной аварии в селе Каменка под Новосибирском. Там вечером 13 сентября иномарка задавила женщину. Пострадавшая, пенсионерка 1960 года рождения, погибла на месте ДТП.

– Около 21:25 на территории с. Каменка Новосибирского района неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле «Мицубиси Аутлендер» по у дома № 91 на улице Каменская совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части противоположной стороны дороги в попутном направлении. В результате происшествия пешеход-женщина 1960 года рождения скончалась, – прокомментировали аварию в Госавтоинспекции по НСО.

После наезда водитель скрылся с места аварии. Это видно на кадрах, предоставленных в редакцию КП-Новосибирск. Он на несколько секунд замешкался. А потом, не выходя из авто, уехал с места аварии.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в течение нескольких часов разыскан, им оказался мужчина 1964 года рождения, который имел признаки алкогольного опьянения, – говорится в сообщении ГИБДД.

В полиции проводят проверку случившегося.

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