Задавил и уехал: в селе под Новосибирском водитель насмерть сбил женщину и скрылся

В селе под Новосибирском водитель насмерть сбил женщину и скрылся. Фото: стоп-кадр.

В селе Каменка под Новосибирском водитель иномарки задавил женщину. Он наехал на нее на бешеной скорости, после чего скрылся с места аварии. Произошло ДТП вечером 13 сентября.

На кадрах, которые прислали КП-Новосибирск местные жители, видно, что женщина шла вдоль дороги, по обочине. Внезапно на бешеной скорости на нее наехала иномарка и снесла с ног. После случившегося водитель на несколько секунд остановился, замешкавшись. А потом, не выходя из авто, скрылся.

Местные жители рассказали, что его нашли и передали полиции. По словам очевидцев, водитель был пьян. Так это или нет, установит экспертиза.

Очевидцы добавили, что погибшая женщина шла домой с магазина.

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