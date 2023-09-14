В Новосибирске на полках появился шампунь «Сьес»

На полках новосибирских супермаркетов появились аналоги зарубежных брендов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На полках новосибирских супермаркетов появились аналоги зарубежных брендов. Коснулось это не только продуктов, но и косметики, а также моющих и чистящих средств.

Так, вместо известного шампуня Syoss появился продукт с надписью на русском языке «Сьесс». Вместо порошка persil появился «Персил», а вместо кондиционера Vernel — бренд «Вернель».

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что Новосибирцы нашли способ купить оригинальный напиток Coca-Cola: они заказывают доставку в интернет-магазинах. Банки газировки турецкого производства продают в маркетплейсе Ozon.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске начали продавать газировку Coca-Cola из Турции и Ирана

Горожане заказывают ее в интернет-магазинах (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber