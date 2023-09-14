В Новосибирске на полках появился шампунь «Сьес»

На полках новосибирских супермаркетов появились аналоги зарубежных брендов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На полках новосибирских супермаркетов появились аналоги зарубежных брендов. Коснулось это не только продуктов, но и косметики, а также моющих и чистящих средств.
Так, вместо известного шампуня Syoss появился продукт с надписью на русском языке «Сьесс». Вместо порошка persil появился «Персил», а вместо кондиционера Vernel — бренд «Вернель».
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что Новосибирцы нашли способ купить оригинальный напиток Coca-Cola: они заказывают доставку в интернет-магазинах. Банки газировки турецкого производства продают в маркетплейсе Ozon.
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