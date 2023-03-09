В Новосибирске начали продавать газировку Coca-Cola из Турции и Ирана

В Новосибирск привозят кока-колу из Турции и Ирана. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирцы нашли способ купить оригинальный напиток Coca-Cola: они заказывают доставку в интернет-магазинах. Банки газировки турецкого производства продают в маркетплейсе Ozon. Продавец обещает доставить товар в Новосибирск за один день – в регионе есть свои склады.

– Ранее пробовал из Казахстана, Албании и Беларуси. Турецкая кажется вкуснее, но чуть менее газированная, чем была российская, – делится личным опытом в отзыве один из покупателей.

Также продают «кока-колу» из Ирана, Германии, Польши, Кореи, Японии, Грузии, Азербайджана и других стран.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что ученые из Академгородка готовы создать рецепт «кока-колы» более чем за 700 миллионов рублей.

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