Глава СКР Бастрыкин заинтересовался аварийной посадкой самолета в НСО

Аварийной посадкой самолета в Новосибирской области заинтересовался Александр Бастрыкин. Фото: Анна ПАШАГИНА

Аварийной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области заинтересовался Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Речь идет о части первой статьи 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

− Председатель СК России поручил руководителю Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александрову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, − говорится в публикации.

Напомним, авиаинцидент произошел 12 сентября. Самолет совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе. По предварительной информации, у него отказала одна из гидросистем. На борту находилось 167 человек, никто из них серьезно не пострадал.

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