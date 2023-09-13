«На виске синяк»: в Новосибирске простились с парнем, погибшим при загадочных обстоятельствах

Парню было 20 лет. Фото: соцсети

В Новосибирске простились с 20-летнем парнем, которого нашли мертвым на улице. Напомним, его обнаружили в Дзержинском районе. Что с ним случилось, до сих пор неизвестно.

Прощание с парнем прошло днем 12 сентября. Об этом КП-Новосибирск сообщили близкие молодого человека.

- У него на виске синяк, - рассказала КП-Новосибирск подруга сибиряка.

Сейчас делом занимается полиция. Они проводят проверку по факту случившегося. Правоохранителям предстоит внести ясность в случившееся с парнем.

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