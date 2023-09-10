Его ударили сзади? В Новосибирске 20-летний парень умер при загадочных обстоятельствах на улице

Есть версия, что парня ударили по голове. Фото: соцсети

Вечером 9 сентября в Новосибирске на улице Авиационной прохожий нашел в траве тело парня. Он включил фонарик и камеру мобильного и начал снимать:

- Я не знаю, что делать. У него сердце не бьется, - говорит оператор.

Он же вызвал скорую и полицию, а позже выложил видео в соцсети. Изначального умершего приняли за школьника. В полиции этот факт опровергли.

- Найдено тело 20-летнего парня без видимых признаков насильственной смерти, - рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

20-летним парнем оказался Александр* - сотрудник одного из новосибирских заводов. Он устроился туда недавно после армии.

История сразу обросла домыслами. Некоторые знакомые парня утверждали, что он погиб в драке. Якобы гулял в тот вечер в компании и случился конфликт из-за девушки. Александра ударили по голове, тот упал, а друзья его разбежались.

- Про конфликт из-за девушки - это бред. Пока только известно, что Саша шел домой. Его кто-то ударил по голове. Нашли его уже мертвым, - рассказала КП-Новосибирск подруга погибшего. – Сейчас мы собираем деньги на похороны.

Точку в этом деле поставит полиция. Они уже начали по данному факту проверку. Также судмедэксперты должны будут ответить на вопрос, из-за чего все-таки скончался молодой человек.

*имя изменено

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