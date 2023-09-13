Аномально рано: синоптики предсказали первый снег в Новосибирске в конце сентября

В Новосибирске первый снег может пойти в конце сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске первый снег может пойти уже в конце сентября, следует из прогноза синоптиков портала world-weather.ru.

Согласно долгосрочному прогнозу, осадки выпадут в последнюю неделю сентября. Правда снег будет идти в сочетании с дождем. А столбики термометров покажут +5...+7 градусов днем и +1...+3 градуса ночью.

По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, в конце третьей декады сентября ожидается понижение температуры воздуха ночью до -2...+3 градусов, днем до +7...+12 градусов. В конце месяца синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом.

А пока новосибирцы могут наслаждаться теплыми деньками. Бабье лето начнется уже 14 сентября. Температура воздуха поднимется до +20 градусов. Будет ясный день, без осадков. На градус теплее станет в пятницу, 15 сентября. Столбики термометров покажут +21, сообщает портал Gismeteo. День также будет преимущественно солнечным. Похолодание придет с 24 сентября.

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