Бабье лето в Новосибирске в 2023 году начнется 14 сентября

Бабье лето в Новосибирске начнется 14 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бабье лето в Новосибирске начнется 14 сентября. Погода снова порадует солнцем и повышением температуры.

Так, уже в четверг, 14 сентября, температура воздуха поднимется до +20 градусов. Будет ясный день, без осадков. На градус теплее станет в пятницу, 15 сентября. Столбики термометров покажут +21, сообщает портал Gismeteo. День также будет преимущественно солнечным.

Согласно долгосрочному прогнозу, температура в +18...+20 градусов сохранится до воскресенья, 24 сентября. На протяжении недели ожидается малооблачная и облачная погода, в отдельные дни небольшие дожди.

Похолодание придет с 24 сентября. Температура опустится до +14...+10 градусов днем. Будет пасмурно и дождливо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber