Крупный пожар на заброшенном складе ликвидировали в Новосибирской области. Фото: ГУ МЧС НСО.

На неэксплуатируемом складе в Маслянино ликвидировали крупный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– За 12 минут пожар был локализован. Еще через полчаса огнеборцы объявили о ликвидации открытого горения, – уточнили в ведомстве.

Сообщалось, что пожар вспыхнул на предприятии «ЭкоНива» – крупном агропромышленном комплексе. Потом в МЧС уточнили, что горит неэксплуатируемый склад. В небо поднимались гигантские клубы дыма.

По предварительным данным, площадь пожара составила 500 квадратов.

Тушили огонь 15 человек личного состава, а также 5 единиц техники.

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