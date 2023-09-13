Подробности крупного пожара на складе под Новосибирском раскрыли в МЧС. Фото: "АСТ-54".

Крупное возгорание в Маслянино Новосибирской области прокомментировали в региональном ГУ МЧС. Произошел пожар утром 13 сентября.

– В 08:15 очевидцы сообщили в пожарную охрану, что горит неэксплуатированный кирпичный склад в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что крыша здания полностью в огне, – передает ГУ МЧС по НСО.

По данным ведомства, площадь возгорания – 900 квадратов. На месте работают 12 человек и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что территорию рядом с пожаром затянуло густым тёмным дымом.

Информация о том, есть ли пострадавшие, уточняется.

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