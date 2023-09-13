В небо поднимается гигантский столб дыма: под Новосибирском на территории предприятия произошел пожар

Под Новосибирском на территории предприятия произошел пожар. Фото: "АСТ-54".
В среду, 13 сентября, В Маслянино Новосибирской области произошел пожар. По словам очевидцев, возгорание случилось на предприятии «ЭкоНива». Речь о крупном аграрном комплексе, специализирующемся на производстве молока и мясной продукции.
– В небо поднимается столб дыма, – передает «АСТ-54».
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информация о происшествии уточняется.
На кадрах с места ЧП видно, что все вокруг затянуло густым темным дымом.
Пока неизвестны причины возгорания, а также то, есть ли пострадавшие.
КП-Новосибирск выясняет подробности.
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