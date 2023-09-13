«Спас людей при вылете из Одессы»: командир суда, экстренно севшего в поле под Новосибирском, повторил подвиг отца

Сергей повторил подвиг своего отца. Фото:пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»

Сергей Белов — командир воздушного суда, аварийно севшего в поле под Новосибирском, оказывается, повторил подвиг своего отца. Оказывается, Сергей — потомственный летчик. За штурвалами самолета сидели и его дед, и его отец.

Как пишет RT, сам Сергей родился в Тбилиси. Изначально его звали Сулико Лацабидзе. Спустя много лет семья переехала в Адлер. Его отец, Владимир Лацабидзе, тоже в 1989 году совершил настоящий подвиг. На своем Ту-154 он вылетел из аэропорта Одессы. Но у лайнера несинхронно убрались закрылки. Тогда пилот совершил аварийную посадку. К счастью, тогда обошлось без жертв. Дедушка же Сергея служил военным штурманом в Мурманской области.

Напомним, история с аварийной посадкой самолета в поле случилась 12 сентября 2023 года. «Аэробус» «Уральских авиалиний» направлялся из Сочи в Омск, но сначала у борта возникли проблемы с шасси. Было решено садиться в новосибирском аэропорту — там более длинная взлетная полоса. Но тут у воздушного судна отказала одна из гидросистем и стало кончаться топливо: экипаж принял решение посадить самолет прямо в грунт. На борту находились 167 человек, в числе которых 23 ребенка и 6 членов экипажа. К счастью, серьезных травм никто не получил.

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