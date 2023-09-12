«Эта махина могла стать неуправляемой»: пилот подробно разобрал аварийную посадку самолета в поле под Новосибирском

Пилот разобрал аварийную посадку самолета в поле под Новосибирском. Фото: Анна ПАШАГИНА

Бывший пилот гражданской авиации, а ныне пилот частных рейсов Олег Башмаков — летчик с 54-летним стажем разобрал аварийную посадку самолета в поле под Новосибирском. Напомним, ЧП случилось 12 сентября: «Аэробус» «Уральских авиалиний» направлялся из Сочи в Омск, но сначала у борта возникли проблемы с шасси. Было решено садиться в новосибирском аэропорту — там более длинная взлетная полоса. Но тут у воздушного судна отказала одна из гидросистем и стало кончаться топливо: экипаж принял решение посадить самолет прямо в грунт. На борту находились 167 человек, в числе которых 23 ребенка и 6 членов экипажа. К счастью, серьезных травм никто не получил.

— На самолетах всегда три гидросистемы: основная, резервная и аварийная. Видимо, здесь проблема случилась с основной. Все три гидросистемы питаются от одной рабочей жидкости. Называется она «гидрожидкость». Если ее нет, то хоть резервная, хоть аварийная не поможет, потому что нечем работать, — пояснил авиаэксперт КП-Урал. — От гидросистемы питаются все управляющие поверхности на самолете: руль высоты, руль поворота. Самолет мог просто превратиться в неуправляемую махину. Я не знаю деталей происшествия, но раз экипаж принял решение садиться вне аэродрома, значит, ситуация была критической.

Эксперт добавил, что причину потери гидрожидкости будет выяснять комиссия.

Ранее пилота 1 класса, отличник «Аэрофлота» и экс-командир экипажа А-320 Андрей Литвинов объяснял КП-Новосибирск, почему пилоты могли принять решение садиться именно в поле — не рискуя дотянуть до города. По его словам, если у самолета действительно кончалось топливо, то он мог рухнуть на город.

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