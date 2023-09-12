Пассажиры самолета, аварийно севшего поле под Новосибирском, прибыли в Омск

Пассажиры самолета, аварийно севшего в поле под Новосибирском, прибыли в Омск.

Пассажиры самолета, аварийно севшего в поле под Новосибирском, прибыли в Омск. Их доставил туда специально выделенный поезд из 8 вагонов.

— Электричкой отправились 158 из 167 человек. По просьбе пассажиров поезд сделал остановки в Барабинске, Татарске и Калачинске, — сообщили в телеграм-канале «Телеграмма РЖД». — Дорога заняла менее пяти часов.

Напомним, ЧП случилось 12 сентября: «Аэробус» «Уральских авиалиний» направлялся из Сочи в Омск, но сначала у борта возникли проблемы с шасси. Было решено садиться в новосибирском аэропорту — там более длинная взлетная полоса. Но тут у воздушного судна стало кончаться топливо: экипаж принял решение посадить самолет прямо в грунт. На борту находились 167 человек, в числе которых 23 ребенка и 6 членов экипажа. К счастью, серьезных травм никто не получил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы падаем! Прощай, зай»: могут ли наказать пилотов, посадивших сломанный самолет в поле под Новосибирском

Посадивший самолет под Новосибирском пилот вырос в семье летчиков-героев (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber