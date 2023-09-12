«Увлекаются сноубордом и пением»: что известно о бортпроводниках самолета, севшего в поле под Новосибирском

В авиакомпании рассказали об экипаже самолета, аварийно приземлившегося под Новосибирском. Фото: "Уральские авиалинии"

В авиакомпании рассказали об экипаже самолета, аварийно приземлившегося под Новосибирском. Напомним, 12 сентября airbus a320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, пришлось сажать прямо посреди поля. На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 23 ребенка и 6 членов экипажа. К счастью, во время ЧП никто не серьезно не пострадал.

— Благодарим наших коллег за профессионализм, сохранение самообладания, проведение грамотного инструктажа для пассажиров, а также за оперативную помощь при эвакуации из салона самолета, — сообщили в авиакомпании.

В время сегодняшнего вылета на борту работали четыре бортпроводника: старший 34-летняя бортпроводник Дарья Глушкова — она работает в авиакомпании с 2013 года, любит путешествия, театры и катается на сноуборде; 22-летняя бортпроводник Айша Руадовна — она работает с 2021 года, увлекается пением и любит читать; 31-летний бортпроводник Дмитрий Костылев — он работает в авиакомпании с 2017 года, на досуге любит читать и ходит в тренажерный зал, 27-летний бортпроводник Дмитрий Рябов — он работает в авиакомпании с 2018 года, увлекается футболом и посещает тренажерный зал.

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