Александр Бастрыкин заинтересовался падением девочки в веревочном парке Новосибирска. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования девочки на территории веревочного парка в Новосибирске.

- Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки, о принятом по ее итогам решении, а также установленных причинах и условиях, способствовавших произошедшему, и мерах к их устранению, - говорится в сообщении регионального Следкома.

Напомним, ЧП произошло 8 сентября. 14-летняя девочка дошла до середины трассы и попросила сотрудника парка снять ее с высоты. Когда парень начал ее снимать, что-то пошло не так и она упала. У нее диагностировали перелом бедра. Следственный комитет организовал процессуальную проверку.

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