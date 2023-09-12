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НовостиОбщество12 сентября 2023 10:37

Александр Бастрыкин заинтересовался падением девочки в веревочном парке Новосибирска

Глава Следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки
Полина ШЕВЧЕНКО
Александр Бастрыкин заинтересовался падением девочки в веревочном парке Новосибирска.

Александр Бастрыкин заинтересовался падением девочки в веревочном парке Новосибирска.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования девочки на территории веревочного парка в Новосибирске.

- Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки, о принятом по ее итогам решении, а также установленных причинах и условиях, способствовавших произошедшему, и мерах к их устранению, - говорится в сообщении регионального Следкома.

Напомним, ЧП произошло 8 сентября. 14-летняя девочка дошла до середины трассы и попросила сотрудника парка снять ее с высоты. Когда парень начал ее снимать, что-то пошло не так и она упала. У нее диагностировали перелом бедра. Следственный комитет организовал процессуальную проверку.

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