«Сломала бедро, не могла двигать руками»: в Новосибирске школьница упала с высоты в веревочном парке

ЧП произошло 8 сентября. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске школьника упала с высоты в веревочном парке. Как сообщают очевидцы, в группе «Инцидент Новосибирск» ребенок лазил в веревочном парке в «Березовой роще» 8 сентября.

- Она дошла до середины трассы и ей стало страшно, она попросила сотрудника парка ее снять с высоты. Когда парень начал ее снимать, что-то пошло не так и она упала, - рассказал в группе очевидец.

По словам подписчицы, девочке вызвали скорую.

- У нее было сломано бедро, ногами не могла двигать, - уточнил очевидец.

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