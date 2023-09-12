В Новосибирске суд вынес приговор прорабу стройки, где погиб рабочий

Прорабу стройки, где рабочего убил упавший с высоты мешок штукатурно-клеевой смеси, вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прорабу стройки, где рабочего убил упавший с высоты мешок штукатурно-клеевой смеси, вынесли приговор. Об этом сообщили на сайте Калининского районного суда.

Трагедия произошла 7 октября 2022 года. Мужчина находился на строительной площадке по улице Тайгинской. Внезапно ему на голову прилетел 25-килограмовый пакет со смесью. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Позже выяснилось, что мешок уронил 24-летний рабочий. Парень занимался отделкой фасада на высоте 12 этажа. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

Как утверждается на сайте суда, прораб не обеспечил безопасность выполнения фасадных работ, а также не огородил опасную зону. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 216 УК РФ – «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

− Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком в 1 год, − говорится в публикации.

Также прораба на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством, а также контролем и обеспечением техники безопасности на стройке.

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