В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении рабочего, по вине которого погиб мужчина на стройке

В Новосибирске по вине 24-летнего рабочего-фасадчика погиб мужчина. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске по вине 24-летнего рабочего-фасадчика погиб мужчина. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Трагедия произошла 7 октября 2022 года на стройке по улице Тайгинская Калининского района. Парень занимался отделкой фасада на высоте 12 этажа. В какой-то момент молодой человек уронил пакет штукатурно-клеевой смеси, вес которой составлял 25 килограммов. Как отметили в Следкоме, это произошло из-за небрежного отношения к обеспечению безопасности.

Пакет упал на мужчину, который находился на стройплощадке. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В отношении рабочего-фасадчика возбудили уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

− В отношении подозреваемого судом в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, − пояснили в СК.

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