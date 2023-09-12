В Новосибирске за месяц выросли цены на апельсины и огурцы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске за месяц высроли цены на апельсины и огурцы. Об этом говорят данные Новосибирскстата.

Так, за август апельсины подорожали на 15,8%. Это не первый месяц, когда фиксируется рост стоимости цитрусовых. Напомним, в июле текущего года цена на апельсины подскочила сразу на 55,9%.

В список подорожавших продовольственных товаров попали огурцы. Их стоимость повысилась на 15,1%.

Также в «красной» зоне по росту цен оказались мясные консервы, цена на которые выросла на 9%, изделия из птицы, чья стоимость повысилась на 7,4% и свинина без кости, выросшая в цене на 6,5%.

При этом меньше всего ценовая реформа затронула капусту, лук и картофель.

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