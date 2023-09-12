В Новосибирске за месяц выросли цены на апельсины и огурцы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске за месяц высроли цены на апельсины и огурцы. Об этом говорят данные Новосибирскстата.
Так, за август апельсины подорожали на 15,8%. Это не первый месяц, когда фиксируется рост стоимости цитрусовых. Напомним, в июле текущего года цена на апельсины подскочила сразу на 55,9%.
В список подорожавших продовольственных товаров попали огурцы. Их стоимость повысилась на 15,1%.
Также в «красной» зоне по росту цен оказались мясные консервы, цена на которые выросла на 9%, изделия из птицы, чья стоимость повысилась на 7,4% и свинина без кости, выросшая в цене на 6,5%.
При этом меньше всего ценовая реформа затронула капусту, лук и картофель.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер