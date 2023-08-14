В Новосибирской области на 50% выросли цены на картофель и апельсины

В июле в Новосибирской области картофель и апельсины подорожали более чем на 50%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В июле в Новосибирской области картофель и апельсины подорожали более чем на 50%, сообщает Новосибирскстат. За прошедший месяц лета цены на картофель подскочили на 59, 6%, а на апельсины — на 55, 9%.

Также в «красную» зону по росту цен попали морковь, стоимость которой выросла на 17, 3%, белокочанная капуста, чья стоимость повысилась на 16, 2% и яблоки, выросшие в цене на 14, 1%. Среди непродовольственных товаров скачок стоимости был зафиксирован на рюкзаки для школьников — 12, 6%. На втором месте по подъему цены оказались женские брюки из полушерстяных или смесовых тканей — 9, 5%. И закрыли «тройку» товаров детские подгузники, выросшие в цене на 8, 4%.

Среди продовольственных товаров меньше всего ценовая реформа затронула свежие огурцы, а среди непродовольственных — жидкие чистящие и моющие средства.

В июле 2023 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с июнем 2023 года выросли на 1, 1%, в том числе на продовольственные товары — на 1, 1%, непродовольственные товары — на 1, 6%, услуги — на 0, 2%.

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