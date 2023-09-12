На заседании ВЭФ поаплодировали пилотам, аварийно посадившим самолет в НСО

Самолет совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина упомянули авиаинцидент с аварийной посадкой самолета в НСО. В адрес пилотов воздушного судна прозвучали аплодисменты.

Именно с этого началось пленарное заседание ВЭФ. Аплодисментами все присутствующие поблагодарили пилотов за их профессионализм.

Напомним, самолет совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе. Изначально рейс следовал по маршруту Сочи – Омск, однако в полете возникла серьезная проблема. По предварительной информации, отказала гидросистема.

На борту находился 161 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. К счастью, никто из них серьезно не пострадал.

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