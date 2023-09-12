В Новосибирске синоптики составили прогноз погоды на вторую декаду сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске синоптики составили прогноз погоды на вторую декаду сентября. Информация появилась на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Согласно данным, температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса. В дневные часы воздух прогреется до +20...+23 градусов. Ночью - до +10...+15 градусов. В течение декады ожидаются дожди.

Ранее стало известно, что бабье лето в Новосибирске начнется 14 сентября. Температура воздуха поднимется до +20 градусов. Будет ясный день, без осадков. На градус теплее станет в пятницу, 15 сентября. Столбики термометров покажут +21, сообщает портал Gismeteo. День также будет преимущественно солнечным.Согласно долгосрочному прогнозу, температура в +18...+20 градусов сохранится до воскресенья, 24 сентября. На протяжении недели ожидается малооблачная и облачная погода, в отдельные дни небольшие дожди.

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