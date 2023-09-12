Губернатор Травников прокомментировал посадку самолета в Новосибирской области

Самолет приземлился на поле с пшеницей. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Губернатор Андрей Травников прокомментировал аварийную посадку самолета в Новосибирской области.

— Сегодня в 09:44 в Убинском районе Новосибирской области самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано. В связи с авиаинцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам, — сообщил Травников на своей странице в соцсетях.

Также, по словам губернатора, пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения. Они обеспечены горячим питанием. Пострадавших нет, и медицинская помощь никому не потребовалась, но на месте дежурят врачи.

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