Появилось первое фото самолета, аварийно севшего в поле с пшеницей в НСО. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре показали фотографию самолета, совершившего аварийную посадку в Новосибирской области. Самолет приземлился на пшеничное поле.

– На борту самолета находилось 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации ГУ МЧС по НСО, никто из людей, находившихся на борту, не пострадал. Самолет тоже не получил разрушений. Возгорания воздушного судна не было.

На место ЧП выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.

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