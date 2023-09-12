В МЧС раскрыли подробности об аварийной посадке самолета в Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ГУ МЧС по Новосибирской области раскрыли подробности об аварийной посадке самолета, летевшего рейсом «Сочи-Омск». Он аварийно приземлился в Убинском районе Новосибирской области в 09:44.

– По уточненной информации, на борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. Все из них эвакуировались. Никто не пострадал, – уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что воздушное судно не получило разрушений. Также при посадке самолет не задел строений на земле.

Пассажиров доставят в пункт временного размещения.

На место выехал транспортный прокурор.

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