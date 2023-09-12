Сибирячка с сыном нашли в лесу гриб-гигант: он оказался больше головы

Сибирячка вместе с сыном нашла огромный гриб в лесу. Фото: Мария Помпелеева
Сибирячка вместе с сыном нашла огромный гриб в лесу. По ее ощущениям — он весил около трех килограмм.
— Нашли мы его в березовой полосе в сторону Новомихайловки Коченевского района. Он был огромный, по весу — килограмма три, но точно не знаю, не взвешивали. Не стали брать его домой, потому что сын уронил его и гриб разломался, — рассказала КП-Новосибирск Мария Помпелеева. — Это был гриб-дубовик, старые они очень мягкие.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как грибник нашел в лесу «гриб в квадрате». На шляпке у него рос новый гриб.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Это невидаль: под Новосибирском мужчина нашел двухэтажный гриб
Под Новосибирском мужчина нашел двухэтажный гриб (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер