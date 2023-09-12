Сибирячка с сыном нашли в лесу гриб-гигант: он оказался больше головы

Сибирячка вместе с сыном нашла огромный гриб в лесу. Фото: Мария Помпелеева

Сибирячка вместе с сыном нашла огромный гриб в лесу. По ее ощущениям — он весил около трех килограмм.

— Нашли мы его в березовой полосе в сторону Новомихайловки Коченевского района. Он был огромный, по весу — килограмма три, но точно не знаю, не взвешивали. Не стали брать его домой, потому что сын уронил его и гриб разломался, — рассказала КП-Новосибирск Мария Помпелеева. — Это был гриб-дубовик, старые они очень мягкие.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как грибник нашел в лесу «гриб в квадрате». На шляпке у него рос новый гриб.

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