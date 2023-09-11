Это невидаль: под Новосибирском мужчина нашел двухэтажный гриб

Под Новосибирском мужчина нашел двухэтажный гриб. Фото: Сергей Ковтуненко

Житель Новосибирска нашел в лесу двухэтажный гриб. Необычную находку сибиряк обнаружил 9 сентября в Караканском бору.

- Выходной, прекрасный теплый день, величественный бор, на удивление мало для выходного дня грибников, и этот первый попавшийся необычный гриб - невидаль. Просто здорово! - поделился впечатлениями с КП-Новосибирск Сергей Ковтуненко.

Срезать находку Сергей не стал. Он надеется, что плод порадует и других грибников.

К слову, сибиряк нашел две сыроежки. Существует около 250 видов этого гриба и почти все пригодны для еды, сообщает энциклопедия Fermilon. Характерная особенность сыроежки в том, что кожица не закрывает края шляпки, и мякоть и концы пластинок остаются оголенными.

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