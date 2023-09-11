Глава Совета отцов Новосибирской области высказал мнение о показе фильма «Барби»

Глава движения отметил, что общество должно сохранять свои культурные особенности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров высказал мнение насчет показа фильма «Барби» в Новосибирске. Своей точкой зрения он поделился с КП-Новосибирск.

Глава движения отметил, что некоторые фильмы можно сравнить с фастфудом. Им будет свойственно приукрашивать реальность и романтизировать события.

При этом Сергей Майоров отмечает, что культурный обмен между регионами и странами - явление нормальное для сегодняшнего времени. А взаимное влияние и обмен культурными ценностями и искусством являются важным фактором культурного разнообразия и богатства.

- Но при этом каждое общество имеет право сохранять и развивать свою уникальность и культурные особенности, также важно уметь находить баланс между собственными традициями и внешним влиянием. Смена «элитки» и политика, направленная на продвижение и поддержку местной культуры, могут быть одними из механизмов, способствующих сохранению культурного многообразия и идентичности, в нынешних условиях, - сказал КП-Новосибирск Сергей Майоров.

Напомним, 8 сентября в кинотеатрах Новосибирска начали показывать фильм «Барби». Посмотреть фильм можно в «Киносити» на улице Фрунзе до 20 сентября включительно. Также фильм можно увидеть в кинотеатре «Победа» на улице Ленина. Показ запланирован с 11 по 13 сентября.

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