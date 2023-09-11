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НовостиОбщество11 сентября 2023 16:07

Глава Совета отцов Новосибирской области высказал мнение о показе фильма «Барби»

Председатель движения отметил, что общество должно сохранять свои культурные особенности
Полина ШЕВЧЕНКО
Глава движения отметил, что общество должно сохранять свои культурные особенности.

Глава движения отметил, что общество должно сохранять свои культурные особенности.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров высказал мнение насчет показа фильма «Барби» в Новосибирске. Своей точкой зрения он поделился с КП-Новосибирск.

Глава движения отметил, что некоторые фильмы можно сравнить с фастфудом. Им будет свойственно приукрашивать реальность и романтизировать события.

При этом Сергей Майоров отмечает, что культурный обмен между регионами и странами - явление нормальное для сегодняшнего времени. А взаимное влияние и обмен культурными ценностями и искусством являются важным фактором культурного разнообразия и богатства.

- Но при этом каждое общество имеет право сохранять и развивать свою уникальность и культурные особенности, также важно уметь находить баланс между собственными традициями и внешним влиянием. Смена «элитки» и политика, направленная на продвижение и поддержку местной культуры, могут быть одними из механизмов, способствующих сохранению культурного многообразия и идентичности, в нынешних условиях, - сказал КП-Новосибирск Сергей Майоров.

Напомним, 8 сентября в кинотеатрах Новосибирска начали показывать фильм «Барби». Посмотреть фильм можно в «Киносити» на улице Фрунзе до 20 сентября включительно. Также фильм можно увидеть в кинотеатре «Победа» на улице Ленина. Показ запланирован с 11 по 13 сентября.

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