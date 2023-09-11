В новосибирских кинотеатрах начали показывать фильм «Барби». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске стартовал показ фильма «Барби». Нашумевшую кинокартину показывают сразу несколько кинотеатров города. Прокат начался 8 сентября.

Посмотреть фильм можно в «Киносити» на улице Фрунзе. Картина идёт в формате 2D, всего 6 сеансов в день – 12:10, 14:30, 16:45, 19:00, 21:10, 23:20. Стоимость билетов варьируется от 400 до 450 рублей. Пока билеты продают с 8 по 20 сентября включительно.

Также фильм можно увидеть в кинотеатре «Победа» на улице Ленина. Показ запланирован с 11 по 13 сентября. Стоимость билетов – 500 рублей.

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