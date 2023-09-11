В Новосибирске умер врач-онколог, изображенный на мурале на Фрунзе

В Новосибирске умер известный онколог Константин Ершов. Фото: Виктория МИНАЕВА / t.me/tereshkovaave
В Новосибирске умер известный онколог Константин Ершов. Он скончался 10 сентября. Об этом КП-Новосибирск сообщили читатели.
— Хотел записаться к нему, позвонил в клинику, а мне сообщили, что его не стало накануне, — сообщил КП-Новосибирск читатель.
Константин Ершов — врач высшей категории, кандидат медицинских наук со стажем работы более 35 лет. Новосибирцам он известен не только как прекрасный специалист, но и как врач, изображенный на мурале на улице Фрунзе, 4. Хирурга, держащего в руках золотое сердце, изобразил мексиканский художник Трепо Паркер. Вокруг панно в прошлом году развилась дискуссия: по решению муниципалитета его хотели закрасить, поскольку нарисовано оно было незаконно. Но за трогательную картину вступились сами горожане, общественники и чиновники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Закрасить нельзя оставить: граффити с врачом на стене новосибирской пятиэтажки оказалось незаконным
Новосибирцы решат судьбу мурала с врачом-хирургом, который признали незаконно размещенным (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер