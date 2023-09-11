В Новосибирске умер врач-онколог, изображенный на мурале на Фрунзе

В Новосибирске умер известный онколог Константин Ершов. Фото: Виктория МИНАЕВА / t.me/tereshkovaave

В Новосибирске умер известный онколог Константин Ершов. Он скончался 10 сентября. Об этом КП-Новосибирск сообщили читатели.

— Хотел записаться к нему, позвонил в клинику, а мне сообщили, что его не стало накануне, — сообщил КП-Новосибирск читатель.

Константин Ершов — врач высшей категории, кандидат медицинских наук со стажем работы более 35 лет. Новосибирцам он известен не только как прекрасный специалист, но и как врач, изображенный на мурале на улице Фрунзе, 4. Хирурга, держащего в руках золотое сердце, изобразил мексиканский художник Трепо Паркер. Вокруг панно в прошлом году развилась дискуссия: по решению муниципалитета его хотели закрасить, поскольку нарисовано оно было незаконно. Но за трогательную картину вступились сами горожане, общественники и чиновники.

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