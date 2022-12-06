Закрасить нельзя оставить: граффити с врачом на стене новосибирской пятиэтажки оказалось незаконным

У горожан есть возможность отправить письма в мэрию и поддержать художника. Фото: Виктория МИНАЕВА / t.me/tereshkovaave

В Новосибирске не утихают дискуссии о мурале мексиканца Трепо Паркера. Иностранец раскрасил стену пятиэтажки на улице Фрунзе, 4. На граффити изображен врач, держащий сердце — образ трогательный, однако, как выяснилось, с местными властями художник работу не согласовал. Отчего и возникла угроза: граффити могут демонтировать. Однако большинству новосибирцев оно понравилось. И у них есть шанс повлиять на решение городских властей. Хотя ситуация абсурдна. Художник месяц рисовал мурал в центре Новосибирска. И где же тогда были чиновники? Не замечали?

Напомним, портрет хирурга появился на торце дома еще в сентябре. Но, как выяснилось, любая частная инициатива, даже очень хорошая, должна быть согласована. Еще в декабре 2015 года вышло постановление мэрии «О порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска». Согласно нему, прежде чем приступать к панно (именно так в документе называются любая настенная живопись), художник должен подать заявление в худсовет. Со своим именем, местом размещения и обоснованием, чем полезна и важна будет его работа. Видимо, иностранец просто не знал об этой стороне законодательства.

В конце ноября администрация Центрального района подала акт, на основании которого граффити, «размещение которого не соответствует требованиям», нужно демонтировать. Но это вовсе не значит, что мэрия только рада будет его закрасить. Главный козырь картины — ее содержание. В защиту художника вступилась даже вице-мэр Анна Терешкова.

— Я считаю, что это очень нужный проект. Наши врачи сутками не выходили с работы, когда работали в пандемию. Они продолжают и сейчас спасать нас, — сказала Терешкова.

Новосибирцы пытаются спасти граффити— уже больше 800 человек подписали онлайн-петицию. Но защитников просят еще и направить письма напрямую в мэрию до 12 декабря. Чем больше наберется аргументов «за», тем больше шансов, что работу сохранят и узаконят.

— Я более чем уверена, что результат будет положительный. У нас есть граффитисты, которых мы очень любим и уважаем, поэтому, надеюсь, худсовет примет и это панно, — поделилась с КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Все пожелания и замечания принимаются по электронному адресу MShestakova@admnsk.ru

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