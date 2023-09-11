В Новосибирске жительница Первомайки сообщила о стрельбе во дворе дома

В Новосибирске жительница Первомайки сообщила о стрельбе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Первомайского района Новосибирска заявила о стрельбе во дворе дома. Звуки выстрелов она услышала ночью 10 сентября.

По ее словам, сначала мужчина стрелял по киоску, а затем поднялся в дом напротив и начал стрелять с общего балкона.

- Женщина сообщила о стрельбе на улице Твардовского, 22/1. На место выехали сотрудники полиции, - сообщили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.

Однако на момент прибытия полицейских во дворе не оказалось ни заявительницы, ни стрелявшего мужчины.

Это не первый случай стрельбы в Первомайском районе. В июле этого года неизвестные устроили разборки со стрельбой на улице Твардовского, недалеко от гск «Автомобилист-1». Очевидцы сообщили о выстрелах, затем приехали сотрудники ДПС. Группа молодых людей убегала от сотрудников полиции, бросив свои автомобили на обочине. Пострадавших не оказалось.

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