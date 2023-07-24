«Убегали, бросив Mercedes»: в полиции прокомментировали перестрелку в гаражах на Первомайке

Неизвестные убежали при виде полиции.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске неизвестные устроили разборки со стрельбой на Первомайке. Инцидент произошел утром 24 июля на улице Твардовского, недалеко от гск «Автомобилист-1».
- Около 05:00 у поворота на «ПАТП-4» была перестрелка. Очевидцы сообщили о выстрелах, затем приехали сотрудники ДПС. Группа молодых людей убегала от сотрудников полиции, бросив свои автомобили на обочине, один из которых — Mercedes, - сообщили КП-Новосибирск местные жители.
В полиции прокомментировали информацию:
- Поступило сообщение о хлопках на улице Твардовского, сотрудники полиции выехали на место происшествия. Информация о конфликте не подтвердилась, пострадавших не было, - прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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