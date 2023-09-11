В Новосибирске продлили домашний арест управляющей пансионатом «Рэмели»

Наумова будет находиться под домашним арестом до 13 ноября. Фото: Мария НОВИКОВА

Елене Наумовой − управляющей частным пансионатом «Рэмели», в котором умерло несколько пенсионеров, продлили домашний арест в Новосибирске. Об этом стало известно в понедельник, 11 сентября.

− Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 08.09.2023 в отношении Наумовой Елены, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, продлен срок домашнего ареста до 13 ноября 2023 года, − сообщили в группе судов общей юрисдикции региона.

Напомним, скандал вокруг дома престарелых «Рэмели» разразился в начале июня. Дочь 98-летнего ветерана ВОВ сообщила, что с боем забрала из пансионата своего отца. Пожилой мужчина был в истощенном состоянии и весь в синяках. Спустя несколько дней пенсионер умер в реанимации.

После этого и другие новосибирцы начали делиться шокирующими историями о пансионате. Все как один твердили – бабушек и дедушек там содержат в ужасных условиях.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователь настаивал на заключении Елены Наумовой под стражу. Однако суд постановил отправить ее под домашний арест до 13 сентября.

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